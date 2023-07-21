Маша Єфросиніна з'явилась у мережі з емоційним дописом про "внутрішні срачі" у суспільстві. Вона не згадала імені Юрія Горбунова у публікації, втім зауважила, що "не бере участі у публічних розстрілах людей.

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Маша Єфросиніна відреагувала на скандал з Горбуновим

Я винна. Винна в тому, що не беру участь у публічних розстрілах людей, які сильно налажали. Винна, що не роблю репости ваших дописів про злочини. Винна, що не критикую владу. Винна, що не так беру інтерв’ю. Винна, що не так виглядаю, як вам хочеться. Винна навіть, коли зникаю звідси,

– написала Єфросиніна.

Ведуча додала, що має чітку позицію після того, як сама втрапила у мовний скандал – вона не буде брати участь у "внутрішніх срачах", навіть якщо погоджується з суспільством.

Маша Єфросиніна згадала про втрати на фронті, а ще висловилась про "ментальну смерть у тилу" – "п*здець країні як живому організму", зізнання людей у спробах суїцидів, апатію та сльози. На її думку, українське суспільство завершило фазу єднання та перейшло у фазу "тотального психологічного занепаду".

Все, що я можу – це продовжувати робити свою справу і допомагати тим, хто цього потребує та приймає мою допомогу. Як роблять сьогодні всі свідомі люди. Я буду висловлюватися лише тоді, коли відчую, що це щось змінить, а не просто додасть шмат лайна на вентилятор, щоб всі коментуючи задовольнились, а преса настрочила заголовків,

– заявила телеведуча.

"Тож єдина провина, яку я насправді відчуваю – це брак слів, щоб щодня пояснювати дітям, чому їх тато обрав воювати, а не бути з ними, та чому їх мати постійно відсутня через роботу".



Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Не всі українці погодилися з Машею Єфросиніною. На її допис відреагували майже 1400 користувачів і багато з них дорікнули ведучій. Мовляв, якщо вона зараз говорить про Горбунова – то це не "срач", а проблема, яку треба вирішувати. Також Машу запідозрили у спробі вибілити колегу, а ще порадили спитати у чоловіка – чи потрібен йому зараз розважальний контент.

"Дуже гарно і лірично. Але є один нюанс, якщо цей допис Ви написали щодо срачу про мільйони на тупі серіали. Це не срач, а велика біда та обкрадання. І знаєте в чому різниця донатів Ваших та інших зірок/відомих людей – Ви віддаєте багато, а ми останнє";

"В чому занепад суспільства? В тому, що ми яро висловлюємо свою позицію проти розкрадання бюджетних коштів? В тому, що не хочемо спонсорувати тупі серіали ваших друзів? Як по-іншому донести до Горбунова, що його продукт нікому не потрібен, що народ хоче лише перемоги, що ми хочемо лише зброю для нашого війська спонсорувати, не хочемо реміксів російських серіалів українською мовою, не хочемо дивитися лайно, яке знімається нашим коштом";

"Якщо ваш допис стосується Горбунова й Осадчої. То ваша спроба їх захистити й виправдати – така собі. Ну і якщо ви вважаєте, що ця історія нормальна, то дуже прикро";

"Ми всі винні, що досі терпимо владу, яка краде гроші з бюджету! Зараз потрібні дрони, автівки, амуніція і зброя. А після перемоги будемо знімати фільми й робити фонтани";

"Помирає старий суспільний лад – це факт. Так, як було, вже не буде. Але народжується якраз нове, не байдуже суспільство! Яке до чогось прагне, знає як з ним можна, а як ні. І це точно не гівно на вентиляторі й деградація";

"Це спроба відбілити Горбунова, Маша?".

Машу Єфросиніну підтримали зіркові колеги. "Озвучила все, що в мене всередині", – написала Оля Полякова. Допис уподобали Монатік, Олена Кравець, Лілія Ребрик.

Скандал навколо серіалу Горбунова