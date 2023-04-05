Любить епатаж, – Юрій Горбунов висловився про кума Потапа та його скандальний трек

Телеведучий Юрій Горбунов прокоментував зникнення з інформаційного простору свого кума Потапа. Він не оминув увагою і його скандальний трек "Волонтер".

Репер Потап під час повномасштабного вторгнення більшість часу провів за кордоном. Він майже не випускав нових пісень і не світився в інформаційному просторі. Його кум Юрій Горбунов розповів, що думає про це.

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Горбунов прокоментував хейт Потапа

Телеведучий прокоментував, чи зможе Потап повернутися у перший ешелон українських артистів. "Я цього дуже хотів би. Я Олексія добре знаю, люблю його, він дуже добра, тонка натура та дуже творча. Те, що він любить епатаж і він іноді вилазить боком. Так, ми бачимо", – сказав Горбунов.

Юрій Горбунов натякнув на скандальну пісню Потапа "Волонтер", яку слухачі розкритикували через принизливий текст і знецінення праці волонтерів.

Я б таку пісню не випустив або змінив би текст. Але треба знати Олексія. Він на епатажі часто показував своє єство. З ним завжди дуже весело, він любить гумор, вміє підтримати розмову. Частина епатажу у його творчості присутня. Те, що цей епатаж не завжди коректний у даних умовах, це зрозуміло,

– поділився шоумен.

Телеведучий вважає, що Олексію вдасться повернутися на українську сцену, але не знає, як саме можна викрутитися в цій ситуації. Горбунов додав, що час та війна змінили шоубізнес. "Якщо подивитися топ-100 артистів за минулий рік, які популярні серед українських слухачів, там дуже мало наших топ-артистів, які були в топі до війни. Час все розставить по своїх місцях. Час змінюється, а ми не встигаємо змінитись за часом".

Інтерв'ю з Юрієм Горбуновим: дивіться відео онлайн

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