Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Нагадаємо, що Горбунов розлучився з театральною акторкою Людмилою у 2005 році, після близько 20 років шлюбу.

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Горбунов продовжує спілкування з колишньою дружиною

Ведучий зізнався, що період після розлучення з першою дружиною був для нього складним. І хоч спільних дітей в них не було, вони досі продовжують спілкування.

Я не скажу, що ми зараз часто спілкуємося. Але в неї тут залишилося житло. Раз на два місяці зідзвонюємося. Це нормальні людські стосунки. На початку було складно, так. Зараз емоційна складова із цього процесу випала,

– зізнався Горбунов.

За словами ведучого, у них не було дітей у першому шлюбі. Проте він виховував дітей від першого шлюбу Людмили. Нагадаємо, що вона старша за Юрія на 12 років.



Юрій Горбунов з першою дружиною Людмилою / Фото з відкритих джерел

Де зараз живе колишня Горбунова

Ведучий розповів, що Людмила зараз в Америці, у дітей. Вона поїхала в гості ще до війни поїхала, але зараз дуже хоче повернутися додому.

"Це ж наше життя, ми не можемо викреслювати якісь речі, з якими ми були пов'язані роками. Не спілкуватися зі своїми колишніми – ну не знаю, що повинно статися", – сказав Горбунов.

Дивіться повне інтерв'ю з Юрієм Горбуновим: відео

Цікаво, що колись в одному з інтерв'ю Юрій зізнався, що причиною розставання з дружиною послужив роман з телеведучою Катею Осадчою, вони разом працювали з 2014 року на проєкті “Голос.Діти”.

До слова, пара телеведучих Катерина Осадча та Юрій Горбунов 3 лютого відсвяткували 6 років шлюбу. Історія телевізійної пари розпочалась "за камерами" і лише згодом громадськість дізналась про їхні стосунки.