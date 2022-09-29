Репер Потап появился в эфире утреннего шоу 15 сентября и тем самым объявил о своем возвращении в Украину. Из интервью Юрия Горбунова, записанного накануне, стало ясно, что тот предупредил его о своем приезде. Правда, он советовал бы куму появиться в Киеве не на седьмой месяц войны, а несколько раньше.
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Юрий Горбунов прокомментировал возвращение кума Потапа
Я бы на его месте приехал раньше, он приехал позже. Но винить кого-то, в том числе Алексея, я не буду, потому что война – это штука, на которую каждый реагирует по-своему. Обвинять кого-то, говорить, что "ой, этот плохой, он не пошел на фронт, а этот плохой, потому что он за границей". Главное, чтобы люди всеми возможными методами, каждый на своем фронте, приближали победу,
– заявил Юрий Горбунов.
Так, ведущий напомнил, что его кум Потап разрывался между благотворительными концертами и мероприятиями в поддержку Украины. По его мнению, вряд ли кто-то другой смог бы сделать так же много, как репер.
"Алексей многое делает за пределами Украины и, ясно, получает дозу хейта. Но пусть так же попробует кто-то сделать это за границей – собрать концерты, собрать средства и отправить на Вооруженные Силы Украины", – подчеркнул Горбунов.
Сейчас же Потап ездит по деоккупированной Киевщине и дает бесплатные концерты с коллегой по группе Mozgi Вадимом Федоровым, известным как Дядя Вадя.
"Усталость, но такая приятная концертная усталость", – написал репер в своем инстаграме после очередного выступления.
Потап после благотворительного концерта / Фото из инстаграм-сторис репера