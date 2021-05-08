Успішна українська телеведуча Катя Осадча близько двох тижнів перебуває в сонячній Туреччині. Спочатку вона прилетіла туди для зйомок програми, але згодом вирішила відпочити разом із чоловіком та сином Іваном.

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Нове фото сина Каті Осадчої та Юрія Горбунова

Зіркові батьки користуються моментом, коли не зайняті роботою, тож багато часу проводять з 4-річним хлопцем. Юрій Горбунов ділиться світлинами сина з мережею.

Цього разу шоумен показав, як Іван порався з управлінням яхти, на якій відпочиває сім'я. Сина батько сфотографував, коли той сидів на кріслі та дивився у бінокль, спостерігаючи за тим, що відбувається навколо.

Нагадаємо, що Юрій та Катерина не показують обличчя малюка й не будуть цього робити, поки сам хлопець не вирішить продемонструвати себе публіці. Тому й цього разу Іван позував у профіль.

"Що там на горизонті, мій капітане?", – підписав фото Юрій Горбунов.

Як Юрій Горбунов проводить час з сином: