Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая около двух недель находится в солнечной Турции. Сначала она прилетела туда для съемок программы, но впоследствии, решила отдохнуть вместе с мужем и сыном Иваном.

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Новое фото сына Кати Осадчей и Юрия Горбунова

Звездные родители пользуются моментом, когда не заняты работой, поэтому много времени проводят с 4-летним мальчиком. Юрий Горбунов делится фотографиями сына с сетью.

На этот раз, шоумен показал, как Иван возился с управлением яхты, на которой отдыхает семья. Сына, отец сфотографировал, когда тот сидел на кресле и смотрел в бинокль, наблюдая за тем, что происходит вокруг.

Напомним, что Юрий и Екатерина не показывают лицо малыша и не будут этого делать, пока сам мальчик не решит продемонстрировать себя публике. Поэтому и на этот раз Иван позировал в профиль.

"Что там на горизонте, мой капитан?", – подписал фото Юрий Горбунов.

Как Юрий Горбунов проводит время с сыном: