Юрій Горбунов показав, як проводить вихідний з сином: милі фото
Український телеведучий та актор Юрій Горбунов показав, як проводить вихідні з маленьким сином Іваном. Артист поділився світлинами, де його первісток грається машинками та малює, в той час, як татусь займається йогою.
Джерело:інстаграм Юрія Горбунова
Зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова вихідні проводять вдома. У приватному заміському будинку закохані насолоджуються часом з сином.
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Вихідний Юрія Горбунова з сином
У неділю артист потішив 972-тисячну аудиторію підписників новими публікаціями. Юрій вирішив показати, як проводить цей час разом із сином Іваном.
Ранок у сім'ї Осадчої та Горбунова розпочався з перегляду телевізора та розмальовок. Юрій вже неодноразово показував свого сина за цим заняттям. Схоже, що маленькому Іванові подобається малювання.
"Ранкові, недільні розмальовки!", – написав у публікації Горбунов.
Також зірковий татусь оприлюднив фотографію, на якій показав своє заняття йогою. У той час, коли Юрій робив фізичні вправи, його син грався машинками на килимку для йоги.
Хтось починав з татом займатися йогою, але згодом відволікся,
– жартома написав Горбунов.
Фото Юрія Горбунова та Каті Осадчої з сином:
- пара відсвяткувала 4-річчя маленького Івана;
- вечірня прогулянка Каті, Юрія та Івана;
- Юрій з Іваном на заправці.
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