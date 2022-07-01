Юрий Бардаш не осудил войну на Украине. Он уехал из страны, отмалчивался, а теперь внезапно у него возникли претензии к лозунгу "Україна – понад усе!".

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Как Бардаш сравнил Украину с нацистской Германией

Юрий отсиживается в Грузии. Именно оттуда он решился сравнить украинский лозунг с лозунгом нацистской Германии. Похоже, продюсер поддерживает политику России, ведь в соцсетях часто распространяет месседжи, которые годами насаждает миру российская пропаганда. В Украине Бардашу теперь точно не место.

Бардаш решил провести параллели с лозунгом "Германия – превыше всего", который немецкие лидеры часто использовали во время Второй мировой войны, и украинским лозунгом "Україна – понад усе!". Для этого он опубликовал кадры из советского фильма, на которых видна немецкая фраза, написавшая на столбе концлагеря. А также ролик с участием украинцев в вышиванках, веночках, с сине-желтыми флагами, повторяющими украинский лозунг.

После такого сравнения Юрий опубликовал состор, в котором написал текст собственной песни Outro: "Я не хочу быть, как ты. Иду в отказ – озноб, оскомина. Ты слагаешь мечты, а это звук моего региона". Отметим, все инстаграм-страстики и сообщения Бардаш удалил со страницы.

Юрий Бардаш сравнил Украину с нацистской Германией: смотрите видео онлайн

Но на этом он не остановился. В личном телеграмме канале продюсер распространил опрос: "Україна – понад усе? Украина превыше всего? Превыше жизней человеческих?".

Судя по ответам и реакциям, подписчики Бардаша не поддерживают его позицию. Результаты опроса показали: 76% считают, что "Україна – понад усе", а 24% назвали лозунг "фашистским".



Результаты опроса Юрия Бардаша / Скриншот телеграмм-канала продюсера

Редкое г*мно, – Приходько о Бардаше

Анастасия Приходько не смогла умерить гневных эмоций. На своей странице в фейсбуке артистка опубликовала видео с его страниц и добавила эмоциональную подпись: "Редкое г*вно, а не человек. Г*вно и точка".



Приходько о Бардаше / Скриншот фейсбука певицы

Отметим, что именно так недавно она высказывалась о Потапе. Артистка аргументировала это тем, что не верит в искренность рэпера, считает его лицемером, когда тот говорит о любви к Украине. Якобы Потап в 2014 году критиковал ее за патриотизм, настраивал против нее коллег. Сама же исполнительница в 2009 году представляла Россию на Евровидение. Россию, которая годами готовила великую войну против Украины. Примечательно то, что артистка до сих пор в соцсетях говорит по-русски, когда большинство звезд, которые раньше были русскоязычными, навсегда отреклись от языка врага.

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Также на скандальное сравнение Бардаша отреагировала актриса Ксения Мишина. Она не скрывает своего возмущения. Актриса, как и все украинцы, не понимает, как можно сравнивать нашу страну с нацистской Германией, когда Россия ежедневно своими ракетами убивает десятки ни в чем не повинных украинцев, среди которых много детей.



Реакция Мишиной на опрос Бардаша / Скриншот инстаграм-сторис актрисы