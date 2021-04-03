Стилістка та модель Олександра поділилася з "Холостяком" вкрай особистою історією. У підлітковому віці в неї діагностували унікальну онкологію, яка могла завершитися паралічем і смертю. В інстаграмі вона детально розповіла про боротьбу з хворобою.

У 5 випуску "Холостяка" головний герой Михайло Заливако відправив додому 22-річну стилістку Олександру, за красномовністю та ідеальністю якої не побачив щирості. Після вильоту ексучасниця пояснила, що прагне бути найкращою після того, як отримала другий шанс на життя – поборола унікальний випадок онкології.

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Олександра з "Холостяка" про боротьбу з рідкісною хворобою

На романтичному реаліті-шоу дівчина оголосила, що 17 грудня – її другий день народження. Саме цього дня 11 років тому вона перенесла складну 14-годинну операцію на головному мозку.

Мені було 11 років, коли лікарі поставили страшний діагноз – пухлина основи черепа. Це повний параліч і швидка смерть. Коли мій випадок визнали неоперабельним на території України, я вже почала спотикатися при ходьбі, непритомніти, прокидатися в калюжі крові на подушці,

– пригадала Олександра.

Вона поділилася, що після довгих пошуків батьки все ж знайшли в Москві лікаря, який не побоявся пожертвувати своєю репутацією та врятував її. Його красуня називає другим татом.

Згодом він запатентував метод, яким оперував дівчинку, та отримав премію "Покликання 2012" як один з кращих лікарів країни. Проте після операції випробування для Олександри не закінчилися. Вона пройшла виснажливий період реабілітації.

"Мама чатувала мене біля ліжка, адже мені суворо заборонили навіть сідати. Я потихеньку почала вставати з інвалідного крісла. Потихеньку вчилася заново ходити. Я повернулася додому, почала ходити в школу і повернулася в спорт, як сильно б не наполягав на зворотному мій лікар", – розповіла ексучасниця "Холостяка".





Олександра з "Холостяка" в дитинстві / Фото Instagram / @manchkina5

​Олександра з "Холостяка" з близькими / Фото Instagram / @manchkina5

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Після подолання онкології Олександра повернулася у спорт і почала робити те, чого не можуть навіть здорові, за її мірками, люди. Відтоді вона вирішила, що житиме на повну й зробить все, щоб близькі нею пишалися.

Цей шанс був даний мені згори. Другий шанс. Отже, я дійсно зможу взяти від цього життя все. "Чому ти хочеш бути найкращою, Сашо? Звідки це прагнення?" Сподіваюся, тепер я вичерпно відповіла на ці запитання,

– лаконічно завершила дівчина.

Додамо, в одному з попередніх випусків "Холостяка" повітряна гімнастка Ліза також поділилася особистою драмою. Дівчина залишилася без квартири і грошей через обман екскоханого.