Учасниця 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Ліза зізналася, що дружба на проєкті таки існує. Вона зазначила, що дівчата не мають гаджетів, не можуть постійно спілкуватися з рідними, а сидіти в кімнатах і не розмовляти – неможливо.

Вже місяць глядачі спостерігають за боротьбою українських красунь за серце "Холостяка" Михайла Заливаки. Дівчата будують стосунки, ходять на романтичні побачення. Виявилося, що серед шаленої конкуренції є й дружба.

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Дружба на шоу "Холостяк"

Ліза опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі допис, у якому зазначила, що люди, які доводять, що дружби на "Холостяку" немає, не можуть знати цього точно, бо ніколи не були в ситуації, в якій опинилися учасниці.

24 години на добу та 7 днів на тиждень без рідних, близьких друзів, гаджетів неможливо мовчати та сидіти у різних кімнатах. Звісно, що ми спілкуємося! Ба більше, розповідаємо секрети побачень, всі свої емоції та навіть хизуємося перемогами або сумуємо через поразки!

– поділилася Ліза.

Також дівчина розповіла декілька моментів, які їй запам'яталися за час спілкування з іншими учасницями:

як з Розалі залишилися вдвох в кімнаті, відкрили пляшку вина, розмовляли до ранку, плакали і сміялися;

залишилися вдвох в кімнаті, відкрили пляшку вина, розмовляли до ранку, плакали і сміялися; як з Вікою випивали по 5 чашок кави на веранді. І заспокоювали одна одну. Як ділили в стовпчик, бо більше не було чим зайнятися;

випивали по 5 чашок кави на веранді. І заспокоювали одна одну. Як ділили в стовпчик, бо більше не було чим зайнятися; як з Олександрою голосно сміялися та закидували одна на одну ноги уві сні.

Я шалено звикла до них. І що це, якщо не дружба?

– написала в публікації Ліза.

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