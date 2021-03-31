Ліза з "Холостяка-11" зізналася, чи існує дружба між дівчатами на проєкті
Учасниця 11 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Ліза зізналася, що дружба на проєкті таки існує. Вона зазначила, що дівчата не мають гаджетів, не можуть постійно спілкуватися з рідними, а сидіти в кімнатах і не розмовляти – неможливо.
Джерело:інстаграм Лізи з "Холостяка-11"
Вже місяць глядачі спостерігають за боротьбою українських красунь за серце "Холостяка" Михайла Заливаки. Дівчата будують стосунки, ходять на романтичні побачення. Виявилося, що серед шаленої конкуренції є й дружба.
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Дружба на шоу "Холостяк"
Ліза опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі допис, у якому зазначила, що люди, які доводять, що дружби на "Холостяку" немає, не можуть знати цього точно, бо ніколи не були в ситуації, в якій опинилися учасниці.
24 години на добу та 7 днів на тиждень без рідних, близьких друзів, гаджетів неможливо мовчати та сидіти у різних кімнатах. Звісно, що ми спілкуємося! Ба більше, розповідаємо секрети побачень, всі свої емоції та навіть хизуємося перемогами або сумуємо через поразки!
– поділилася Ліза.
Також дівчина розповіла декілька моментів, які їй запам'яталися за час спілкування з іншими учасницями:
- як з Розалі залишилися вдвох в кімнаті, відкрили пляшку вина, розмовляли до ранку, плакали і сміялися;
- як з Вікою випивали по 5 чашок кави на веранді. І заспокоювали одна одну. Як ділили в стовпчик, бо більше не було чим зайнятися;
- як з Олександрою голосно сміялися та закидували одна на одну ноги уві сні.
Я шалено звикла до них. І що це, якщо не дружба?
– написала в публікації Ліза.
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