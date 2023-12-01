"Кримська область": Юля Верба осоромилася "знаннями" про Україну

Блогерка Юлія Вербинець, більш відома як Верба, давала відповіді на прості питання про Україну. Вона намагалась пригадати, де розташований Крим, Маріуполь та Ужгород.

Відповіді на питання, які стосувалися географії України, дівчина дала блогерці Марії Паньків просто на вулиці в межах випадкового опитування.

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Верба намагалась пригадати, де Крим

Блогерка Марія Паньків ставила Юлії Вербинець (справжнє прізвище блогерки) різні питання. Першим було: "Скільки областей в Україні". Почувши питання, Юля зізналась, що їй дуже соромно, бо вона не впевнена, чи зможе дати правильну відповідь.

Боже, я не знаю, це жах. Мені дуже соромно. Я не знаю,

– ствердила вона.

Однак, пізніше блогерка відповіла, що в Україні 25 областей. Паньків виправила Вербу й сказала, що в нашій державі є 24 області.

Тоді Марія поставила питання дівчині, якою адміністративною одиницею вважається Крим. Спершу Юля сказала, що Крим – це "Кримська область", після того припустила, що це – "Донецька область". Тоді Паньків ставила додаткові питання, й Верба таки здогадалась, що Крим вважають Автономною Республікою.

До того ж Паньків питала у Верби, де розташований Ужгород. Вона відповіла правильно. Також Юля знала, у якій області розташований Маріуполь.

Що раніше робила Юлія Верба