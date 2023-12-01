Ответы на вопросы, которые касались географии Украины, девушка дала блогерше Марии Паньков прямо на улице в рамках случайного опроса.
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Верба пыталась вспомнить, где Крым
Блогерша Мария Панькив ставила Юлии Вербинец (настоящая фамилия блогерши) разные вопросы. Первым было: "Сколько областей в Украине". Услышав вопрос, Юля призналась, что ей очень стыдно, потому что она не уверена, сможет дать правильный ответ.
Боже, я не знаю, это ужас. Мне очень стыдно. Я не знаю,
– утвердила она.
Однако позже блогерша ответила, что в Украине 25 областей. Паньков исправила Вербу и сказала, что в нашем государстве есть 24 области.
Тогда Мария задала вопрос девушке, какой административной единицей считается Крым. Сначала Юля сказала, что Крым – это "Крымская область", после того предположила, что это – "Донецкая область". Тогда Панькив задавала дополнительные вопросы, и Верба догадалась, что Крым считают Автономной Республикой.
К тому же Панькив спрашивала у Вербы, где расположен Ужгород. Она ответила верно. Также Юля знала, в какой области находится Мариуполь.
Что раньше делала Юлия Верба
- В июле блогерша из Ивано-Франковска приобрела Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска. Средняя цена за такой автомобиль колеблется от 7 до 10 миллионов гривен. В сети раскритиковали девушку, потому что считают, что сейчас не время кичиться дорогими покупками. Однако были и те, кто поддержал Юлю.
- В октябре стало известно, что 20-летняя девушка выходит замуж за своего парня. Возлюбленный сделал ей предложение в первый день октября. Блогерша уже поделилась с подписчиками фото и видео с романтического события. Парень подарил ей букет красных роз и драгоценное кольцо. Поклонники написали Юле много поздравлений.
- Недавно блогершу раскритиковали за то, что она не распространяет сборы на ВСУ. Стендап-комик Антон Тимошенко отметил, что Юлия Верба активно показывает свою жизнь, но не рассказывает о войне.
- Впоследствии Верба отправилась на передовую, чтобы лично отвезти 4 автомобиля, которые она приобрела для эвакуации Вооруженных Сил Украины. По словам Юлии, их стоимость достигала 600 тысяч гривен. Также блогерша призвала помочь донатами для 117 отдельной механизированной бригады.