В інстаграмі блогерка показала кадри з поїздки у Запорізьку область та оголосила про збір на прибори нічного бачення. Верба закликала допомогти донатами для 117 окремої механізованої бригади.

Цікаво "Краще б на ЗСУ віддав": блогер Денис Повєткін скинув бетонну плиту на своє авто Porsche

Верба відправилася до Оріхова

Виявляється, блогерка поїхала на передову, щоб особисто відвезти на передову 4 авто, які купила для евакуації Збройних Сил України. За словами Юлії, коштували вони 600 тисяч гривень.



Верба купила авто для ЗСУ / Фото з її інстаграм-сторіс

Я їх купила сама, без зборів, від себе... Машини вибирав батальйон… Ми везем ці авто самі. Їхати 1200 кілометрів,

– сказала блогерка.

Перша зупинка була в Оріхові. Верба опублікувала фото біля розбитої багатоповерхівки. Одягнена блогерка була у камуфляжну форму та бронежилет.



Юлія Верба приїхала в Оріхів / Фото з її інстаграму

Згодом Верба поділилася іншими світлинами. Вона зазначила, що вже перебуває за 6 кілометрів від "нуля" – у селі Мала Токмачка. Вона також показала фото з військовими.



Верба поблизу Малої Токмачки / Фото з її інстаграм-сторіс

Юлія також поділилася з підписниками кадрами розбитого міста, яке знищили окупанти. Багато будівель стояли пошкоджені та порожні.



Верба показала знищене місто / Фото з її інстаграм-сторіс

Блогерка закликала підписників долучитися до збору на три прибори нічного бачення для 117 окремої механізованої бригади.

"Ви самі бачили хлопців. Вони працюють на нулі! 6 кілометрів від окупації! Їм дуже треба очі на евакуації. Це врятує життя чиємусь татові, сину, братові", – написала Юлія.

Раніше Вербу критикували