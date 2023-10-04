В інстаграмі блогерка показала кадри з поїздки у Запорізьку область та оголосила про збір на прибори нічного бачення. Верба закликала допомогти донатами для 117 окремої механізованої бригади.
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Верба відправилася до Оріхова
Виявляється, блогерка поїхала на передову, щоб особисто відвезти на передову 4 авто, які купила для евакуації Збройних Сил України. За словами Юлії, коштували вони 600 тисяч гривень.
Верба купила авто для ЗСУ / Фото з її інстаграм-сторіс
Я їх купила сама, без зборів, від себе... Машини вибирав батальйон… Ми везем ці авто самі. Їхати 1200 кілометрів,
– сказала блогерка.
Перша зупинка була в Оріхові. Верба опублікувала фото біля розбитої багатоповерхівки. Одягнена блогерка була у камуфляжну форму та бронежилет.
Юлія Верба приїхала в Оріхів / Фото з її інстаграму
Згодом Верба поділилася іншими світлинами. Вона зазначила, що вже перебуває за 6 кілометрів від "нуля" – у селі Мала Токмачка. Вона також показала фото з військовими.
Верба поблизу Малої Токмачки / Фото з її інстаграм-сторіс
Юлія також поділилася з підписниками кадрами розбитого міста, яке знищили окупанти. Багато будівель стояли пошкоджені та порожні.
Верба показала знищене місто / Фото з її інстаграм-сторіс
Блогерка закликала підписників долучитися до збору на три прибори нічного бачення для 117 окремої механізованої бригади.
"Ви самі бачили хлопців. Вони працюють на нулі! 6 кілометрів від окупації! Їм дуже треба очі на евакуації. Це врятує життя чиємусь татові, сину, братові", – написала Юлія.
Раніше Вербу критикували
- Нещодавно блогерку розкритикували за те, що вона не поширює збори на ЗСУ. Стендап-комік Антон Тимошенко наголосив, що Юлія Верба активно показує своє життя, але не розповідає про війну.
- Верба тоді відповіла коміку та заявила, що робить донати тихенько та не хвалиться тим, як допомагає війську. Вона вважає, що показувати це світу не потрібно.
- Водночас Антон Тимошенко записав звернення до всіх інстаграм-блогерів. Він пояснив, чому потрібно "мірятися донатами" і показувати їх своїй аудиторії. На його думку, це важливо робити, щоб підписники брали приклад.
- Водночас репер Yarmak, який служить в ЗСУ, говорив, що дії Верби – це наслідки російської блогерської пропаганди з наративами "Я поза політикою" і "Воюють політики, а страждає народ".