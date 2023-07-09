Втім, деякі підписники дівчини в захваті від того, що у 20 років вона змогла так влаштувати своє життя, що має змогу купувати все, чого хоче й про що мріє.

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Блогерка Верба показала нову машину

8 липня Юлія поділилась з підписниками новиною про купівлю нової машини. Вона її придбала в одному з автомобільних салонів Львова.

Так, я блондинка, і так, я купила есочку. 2023 рік. 580, чотирьох літрова. Звір. Тепер Юлічка Верба їздить на потужному апараті. Колись я не могла дозволити собі айфон, а зараз можу собі купити найновішого мерседеса з салону. Мрійте, працюєте і все буде,

– написала блогерка.

Слід зазначити, що це вже друге її авто. Три роки тому дівчина купила собі Mercedes Benz GLE Class 400 4Matic Coupe AMG, який тоді коштував близько 1,4 мільйона гривень.

Неоднозначна реакція мережі

В коментарях під фото та відео, які блогерка опублікувала у своїх соцмережах можна зустріти різні коментарі. Одні люди засуджують Юлю, бо вона нічого не публікує про війну в Україні й збори для військових. Дівчина продовжує ділитися з підписниками в мережі своїм звичайним життям. Інші ж, щиро радіють та надихаються Вербою:

"Досить рахувати чужі гроші, заздрість погана штука";

"Відправ хоч одну на ЗСУ, якщо тобі немає має куди діти гроші";

"Хтось машини купує, а хтось на ЗСУ донатить";

"Жаби в коментарях активізувались. Юлічка, ти молодець. Вітаю";

"Одні воюють, інші кайфують";

"В час війни взагалі не слід хизуватися новими тачками, коли люди не мають що їсти й де жити";

"Бажаю всім так жити, щоб в будь-який момент мати змогу купити машину мрії";

"Люди, вона на неї чесно заробила. Досить заглядати в зуби. Всі такі злі та заздрісні";

"А я просто в 28 сиджу під дощем в окопі";

"А я в 21 отримав поранення, захищаючи свою країну";

"1001 історія з машиною і жодної про війну або збори".