Відповіді на питання, які стосувалися географії України, дівчина дала блогерці Марії Паньків просто на вулиці в межах випадкового опитування.

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Верба намагалась пригадати, де Крим

Блогерка Марія Паньків ставила Юлії Вербинець (справжнє прізвище блогерки) різні питання. Першим було: "Скільки областей в Україні". Почувши питання, Юля зізналась, що їй дуже соромно, бо вона не впевнена, чи зможе дати правильну відповідь.

Боже, я не знаю, це жах. Мені дуже соромно. Я не знаю,

– ствердила вона.

Однак, пізніше блогерка відповіла, що в Україні 25 областей. Паньків виправила Вербу й сказала, що в нашій державі є 24 області.

Тоді Марія поставила питання дівчині, якою адміністративною одиницею вважається Крим. Спершу Юля сказала, що Крим – це "Кримська область", після того припустила, що це – "Донецька область". Тоді Паньків ставила додаткові питання, й Верба таки здогадалась, що Крим вважають Автономною Республікою.

До того ж Паньків питала у Верби, де розташований Ужгород. Вона відповіла правильно. Також Юля знала, у якій області розташований Маріуполь.

Що раніше робила Юлія Верба