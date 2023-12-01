Відповіді на питання, які стосувалися географії України, дівчина дала блогерці Марії Паньків просто на вулиці в межах випадкового опитування.
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Верба намагалась пригадати, де Крим
Блогерка Марія Паньків ставила Юлії Вербинець (справжнє прізвище блогерки) різні питання. Першим було: "Скільки областей в Україні". Почувши питання, Юля зізналась, що їй дуже соромно, бо вона не впевнена, чи зможе дати правильну відповідь.
Боже, я не знаю, це жах. Мені дуже соромно. Я не знаю,
– ствердила вона.
Однак, пізніше блогерка відповіла, що в Україні 25 областей. Паньків виправила Вербу й сказала, що в нашій державі є 24 області.
Тоді Марія поставила питання дівчині, якою адміністративною одиницею вважається Крим. Спершу Юля сказала, що Крим – це "Кримська область", після того припустила, що це – "Донецька область". Тоді Паньків ставила додаткові питання, й Верба таки здогадалась, що Крим вважають Автономною Республікою.
До того ж Паньків питала у Верби, де розташований Ужгород. Вона відповіла правильно. Також Юля знала, у якій області розташований Маріуполь.
Що раніше робила Юлія Верба
- У липні блогерка з Івано-Франківська придбала Mercedes-Benz S 580 2023 року випуску. Середня ціна за таке авто коливається від 7 до 10 мільйонів гривень. У мережі розкритикували дівчину, бо вважають, що зараз не на часі хизуватися дорогими покупками. Однак, були й ті, хто підтримав Юлю.
- У жовтні стало відомо, що 20-річна дівчина виходить заміж за свого хлопця. Коханий зробив їй пропозицію у перший день жовтня. Блогерка вже поділилась з підписниками фото та відео з романтичної події. Хлопець подарував їй букет червоних троянд і вартісну каблучку. Шанувальники написали Юлі багато привітань.
- Нещодавно блогерку розкритикували за те, що вона не поширює збори на ЗСУ. Стендап-комік Антон Тимошенко зазначив, що Юлія Верба активно показує своє життя, але не розповідає про війну.
- Згодом Верба відправилась на передову, щоб особисто відвезти 4 авто, які вона придбала для евакуації Збройних Сил України. За словами Юлії, їх вартість сягала 600 тисяч гривень. Також блогерка закликала допомогти донатами для 117 окремої механізованої бригади.