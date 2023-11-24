Її успіху заздрять та надихаються сотні тисяч дівчат. За час своєї блогерської кар'єри Юля пройшла і вогонь, і воду, і мідні труби, і скандали з іншими блогерами, і розрив з хлопцем, і навіть на війні встигла хайпонути. Про шлях Верби – дивіться далі.

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Перший мільйон

Справжнє ім'я знаменитої інфлюенсерки – Юлія Іванівна Вербинець. Свій шлях у соціальних мережах дівчина почала ще до того як це стало мейнстрімом.

Спершу Юля в інстаграм викладала звичайні фотографії та підписувала їх різними цитатами.

Згодом дівчина перефарбувала волосся в яскраво рудий колір і почала активно вести інстаграм-сторіс. Кожного дня вона з'являлась на екранах телефонів своїх підписників, де показувала власне життя. Саме такий контент Юлі почав набирати популярність і вже в 16 років вона відсвяткувала свій перший мільйон підписників.

Існує теорія, що завдяки регулярності інстаграм пропускав юну блогерку в рекомендації і підписники Верби росли.

Співпраця з Дімою Варваруком

Ще одним важливим кроком, який приніс додаткову популярність Юлі, були пародії на пісні російських виконавців. Їх дівчина знімала разом зі ще одним івано-франківським блогером Дімою Варваруком. Їхня пісня під назвою "Валентинка" стала найпопулярнішою пародією на українському ютубі. Згодом юні блогери також хайпанули на треці "Білка про Юлю Вербу".

Пісня "Валентинка": дивіться відео онлайн

Зашкварна реклама

У блозі дівчини дуже часто можна побачити чимало реклами, яка заполонила інстаграм-сторіс Юлі. Блогерка часто рекламує неякісний одяг чи косметику, якою не користується. Мало того, Юля не відмовляється навіть від реклами казино, що неодноразово викликало критику.

Лакшері життя Юлі Вербинець

Критикують блогерку й за її спосіб життя, адже дівчина дуже любить бренди та дорогі ювелірні прикраси. Крім того, у 20 років вона сама купує нерухомість та круті автівки.

Так, дівчина має три квартири та два автомобілі. Останній вона придбала вже під час повномасштабного вторгнення. В липні Юля купила Mercedes-Benz S 580 2023 року випуску. Середня ціна за таку машину коливається від 7 до 10 мільйонів гривень.

Скандали з Вербою

Раніше був випадок, коли Юлю звинуватили в шахрайстві та крадіжці під час конкурсу з блогерами. Вона не віддала приз переможниці, а згодом заявила, що просто забула це зробити, оскільки дуже зайнята. Втім, зрештою повернула дівчині, котра перемогла в конкурсі, кошти за телефон.

Помпезний день народження блогерки також викликав хвилю обурення в мережі. Вона розкішно відзначила своє повноліття. Для цього Юля запросила зіркових гостей. Так, ведучим свята був Юрій Горбунов, а гостей розважали Монатік з Lida Lee та Nino, Амадор Лопес, ілюзіоністи Magic Five та інші знаменитості.

Водночас нещодавно Юля скандалила зі стендап-коміком Антоном Тимошенком, який захейтив дівчину через те, що та не публікує збори у своєму багатомільйонному блозі.

Повне відео про шлях Юлі Верби: дивіться онлайн