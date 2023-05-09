Лідерка The Hardkiss стала першою українською артисткою, яку ми побачили у прямому ефірі пісенного конкурсу. Вона підкорила не лише бездоганним виступом, а й розкішним зовнішнім виглядом.

До теми Євробачення-2023 вже на екранах: онлайн-трансляція першого півфіналу конкурсу

Розкішний look Саніної на Євробаченні-2023

Виконавиця вийшла на сцену у розкішній чорній шкіряній сукні без рукавів. Родзинкою вбрання стало зображення вогню, що додало образу ще більше зухвалості. Завдяки оригінальним рукавичкам та оголеним плечам Саніна виглядала дуже звабливо.

Такий аутфіт доповнила стильна зачіска з мокрим ефектом та вечірній макіяж з акцентом на очах. Не залишилася Саніна й без стильних аксесуарів.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Зазначимо, Юлія Саніна – не єдина українська співачка, яка виступить у прямих ефірах Євробачення. Повний список зірок, яких побачимо на сцені пісенного конкурсу – дізнавайтеся за посиланням.