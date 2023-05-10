Євробачення-2023 відбувається у Ліверпулі, на арені M&S Bank Arena, передає 24 Канал. Нагадаємо, що перший півфінал вже пройшов, які учасники потрапили до фіналу – читайте у статті.
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Учасники Євробачення-2023 вже готуються до виходів на головну сцену. Кого і в якому порядку глядачі побачать у другому півфіналі – дізнавайтеся далі.
Порядок виступу учасники у другому півфіналі Євробачення-2023:
- Данія: Reiley – Breaking My Heart
- Вірменія: Brunette – Future Lover
- Румунія: Theodor Andrei – DGT (Off and On)
- Естонія: Alika – Bridges
- Бельгія: Gustaph – Because Of You
- Кіпр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
- Ісландія: Diljá – Power
- Греція: Victor Vernicos – What They Say
- Польща: Blanka – Solo
- Словенія: Joker Out – Carpe Diem
- Грузія: Iru – Echo
- Сан-Марино: Piqued Jacks – Like An Animal
- Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
- Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje
- Литва: Monika Linkyte – Stay
- Австралія: Voyager – Promise
Порядок виступів у першому півфіналі / Фото Євробачення
Перший півфінал Євробачення відбувся 9 травня, а другий розпочнеться 11 травня о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі з Ліверпулю ми побачимо виступи 16 учасників. Де і коли дивитися Євробачення-2023 – шукайте тут.