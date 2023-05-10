Євробачення-2023 відбувається у Ліверпулі, на арені M&S Bank Arena, передає 24 Канал. Нагадаємо, що перший півфінал вже пройшов, які учасники потрапили до фіналу – читайте у статті.

Цікаво У першому півфіналі Євробачення-2023 букмекери оновили прогнози: яке місце пророкують Україні

Учасники Євробачення-2023 вже готуються до виходів на головну сцену. Кого і в якому порядку глядачі побачать у другому півфіналі – дізнавайтеся далі.

Порядок виступу учасники у другому півфіналі Євробачення-2023:

  1. Данія: Reiley – Breaking My Heart
  2. Вірменія: Brunette – Future Lover
  3. Румунія: Theodor Andrei – DGT (Off and On)
  4. Естонія: Alika – Bridges
  5. Бельгія: Gustaph – Because Of You
  6. Кіпр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
  7. Ісландія: Diljá – Power
  8. Греція: Victor Vernicos – What They Say
  9. Польща: Blanka – Solo
  10. Словенія: Joker Out – Carpe Diem
  11. Грузія: Iru – Echo
  12. Сан-Марино: Piqued Jacks – Like An Animal
  13. Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
  14. Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje
  15. Литва: Monika Linkyte – Stay
  16. Австралія: Voyager – Promise


Порядок виступів у першому півфіналі / Фото Євробачення

Перший півфінал Євробачення відбувся 9 травня, а другий розпочнеться 11 травня о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі з Ліверпулю ми побачимо виступи 16 учасників. Де і коли дивитися Євробачення-2023 – шукайте тут.