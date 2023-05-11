В сеть слили фото с генеральной репетиции второго полуфинала Евровидения 2023. На них видно, как будут одеты ведущие во время прямой трансляции, которая стартует сегодня, 11 мая, в 22:00 по киевскому времени.

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Образ Юлии Саниной во втором полуфинале Евровидения-2023

Если в первом полуфинале песенного конкурса Юлия Санина выглядела как рок-дива в кожаном костюме от украинского бренда, то для второго шоу выбрала более яркий образ. На ней блестящий футуристический комбинезон из латекса. Он голубого цвета со шнуровкой по всей длине и объемными рукавами. Волосы фронтвумен группы The Hardkiss собрали в плотный пучок, а передние пряди заплели в косички.

Тогда как актрису и певицу Ханну Уэддингем одели в приталенное желтое платье с открытыми ногами и смелым декольте. В сочетании с образом Юлии Саниной вместе они создадут цвета украинского флага – синий и желтый. Похоже, так Великобритания в очередной раз отдала честь Украине, от имени которой проводит Евровидение-2023 в Ливерпуле.

Что касается певицы Алиши Диксон, то во втором полуфинале Евровидения-2023 она наденет черное мини-платье с прозрачным корсетом и пышным шлейфом, а из украшений – золотое колье.