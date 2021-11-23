Юлія Саніна відповіла, чи займе крісло тренера на "Голосі країни"

Наприкінці 11 сезону "Голосу країни" Тіна Кароль заявила, що покидає шоу. На її місце чимало користувачів мережі очікували побачити колегу та близьку подругу Юлію Саніну. Однак фронтвумен гурту The Hardkiss відповіла, що на місце Тіни взяли іншу артистку.

Відома українська співачка та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна відповіла на поширені запитання від своїх прихильників. В інстаграм-сторіз вона зізналась, чи буде тренеркою у шоу "Голос країни".

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Чи буде Юлія Саніна тренером в "Голосі країни"

Коли Тіна Кароль покидала місце тренера у проєкті, то запропонувала, щоб її крісло зайняла артистка та її подруга Юлія Саніна. Однак організатори "Голосу країни" вирішили інакше. Співачка повідомила, що її не запросили взяти участь у вокальному шоу.

Попри мою відкритість до проєкту, продюсери обрали іншу артистку,

– написала Юлія Саніна.

Щоправда, поки що невідомо, хто саме замінить Тіну Кароль у 12 сезоні "Голосу країни".



Юлія Саніна про "Голос країни" / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, що Тіна Кароль залишила не тільки "Голос країни". Також цього року вона відмовилась від ролі ведучої голдруму шоу "Танці з зірками".

На її місце прийняли Іванну Онуфрійчук. За словами телеведучої й дружини мільйонера, вона не проходила жодних кастингів і проб, а добре зарекомендувала себе, коли була ведучою зіркового балкона у минулому сезоні.