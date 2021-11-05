На гастролі з гуртом The Hardkiss їздить професійний візажист і стиліст, який перевтілює Юлія Саніну то у фатальну білявку, то в рудоволосу бестію. Однак у житті вона фарбується рідко. Своє ранкове фото зірка опублікувала в інстаграм-профілі, за яким слідкує майже 700 тисяч користувачів.

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31-річна Юлія Саніна позувала у вітальні в домашньому вбранні. На ній верблюжий светр у рубчик, який приховував струнку підтягнуту фігуру. Довге волосся вона зібрала у високий пучок, а обличчя залишила без макіяжу.

Юлія Саніна без макіяжу / Фото з інстаграму фронтвумен The Hardkiss

Витончена зовнішність Юлії Саніної викликала сотні реакцій фанів. Вони засипали її компліментами:

"Така як є. Хотілося б частіше бачити вас такою";

"Неймовірно красива й жіночна, захват";

"Така красива";

"Юлю, яка ж ви чудова";

"Ви така гарна без макіяжу".

Останні сценічні образи Юлії Саніної: