Дуже важко дається товаришування, – Юлія Саніна розповіла про стосунки з Тіною Кароль
Джерело:"Пекельні борошна"
Ще у грудні 2019 року Юлія Саніна та Тіна Кароль випустили спільний трек "Вільна". Це нібито іменувало початок їхньої дружби. Тепер фронтвумен гурту The Hardkiss зізналася, чи справді вважає Тіну своєю подругою.
Солістка рок-гурту зауважила, що "відчуває теплоту" до Тіни. Водночас вона вважає їх з Тіною не подругами, а знайомими.
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Юлія Саніна заговорила про стосунки з Тіною Кароль
Як розповіла артистка, вони з Тіною є хорошими знайомими, оскільки стати подругами, коли ви обоє дуже популярні та зайняті надзвичайно складно.
Ми хороші знайомі скажімо так. Артисткам взагалі дуже важко дається товаришування. Я відчуваю до неї теплоту і вона до мене. Списуємося,
– поділилася Юлія.
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Дружба Тіни Кароль та Юлії Саніної
- Тепло спілкуватися виконавиці почали саме після випуску їхнього спільного треку "Вільна".
- Цікаво, що в Саніної є татуювання на руці, де зображені вони з Тіною. На це співачку надихнув їхній дует.
- Згодом Юлія Саніна взяла участь у шоу "Танці з зірками", де була в парі з Дмитром Жуком, який є танцівником балету Тіни Кароль. Тож під час проєкту співачка активно підтримувала колег.
- Фронтвумен рок-гурту якось гостювала у виконавиці, коли вони репетирували номер для танцювального шоу.
- Тіна також була у Саніної в гостях. Тоді вона прийшла у домашню студію звукозапису Юлії, щоб зробити запис для альбому.
- Раніше, коли Тіна Кароль вирішила піти з "Голосу країни", вона запропонувала віддати своє крісло Юлії Саніній.