Дуже важко дається товаришування, – Юлія Саніна розповіла про стосунки з Тіною Кароль

Ще у грудні 2019 року Юлія Саніна та Тіна Кароль випустили спільний трек "Вільна". Це нібито іменувало початок їхньої дружби. Тепер фронтвумен гурту The Hardkiss зізналася, чи справді вважає Тіну своєю подругою.

Солістка рок-гурту зауважила, що "відчуває теплоту" до Тіни. Водночас вона вважає їх з Тіною не подругами, а знайомими.

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Юлія Саніна заговорила про стосунки з Тіною Кароль

Як розповіла артистка, вони з Тіною є хорошими знайомими, оскільки стати подругами, коли ви обоє дуже популярні та зайняті надзвичайно складно.

Ми хороші знайомі скажімо так. Артисткам взагалі дуже важко дається товаришування. Я відчуваю до неї теплоту і вона до мене. Списуємося,

– поділилася Юлія.

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Дружба Тіни Кароль та Юлії Саніної