Солистка рок-группы заметила, что "чувствует теплоту" к Тине. В то же время, она считает их не подругами, а знакомыми.

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Юлия Санина заговорила об отношениях с Тиной Кароль

Как рассказала артистка, они с Тиной хорошие знакомые, поскольку стать подругами, когда вы обе очень популярны и заняты чрезвычайно сложно.

Мы хорошие знакомые скажем так. Артисткам вообще очень тяжело дается дружба. Я чувствую к ней теплоту и она ко мне. Списываемся,

– поделилась Юлия.

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Дружба Тины Кароль и Юлии Саниной