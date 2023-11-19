Артистка опублікувала чудове відео, на якому зафіксовані милі моменти зі спільної фотосесії з сином. Крім того, у привітанні виконавиця зауважила, що Веніамін – "найбільша інвестиція" в її житті й вона не уявляє, як віддасть його комусь. Також співачка закликала дівчат стерегтись майбутньої свекрухи.

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Тіна Кароль привітала сина з 15-річчям

Знаменитість опублікувала чорно-біле відео, де вони з Веніаміном розмовляють, усміхаються та обіймаються. Крім того, вона написала зворушливе привітання.

Кожна мати покладає всі надії на своїх дітей, і я — не виключення. Все найкраще, що маю і можу, вкладаю в тебе. Ти — найбільша інвестиція мого життя, такий дорослий, вже 15! Як тебе комусь віддати згодом. Ох, дівчата. Стережіться свекрухи. Любий та єдиний,

– зазначила зіркова матуся.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією фани також привітали Веніаміна з днем народження. Крім того, вони вчергове відмітили його схожість з батьком.

"Який гарний у вас син. Чоловік би пишався ним. Колись ви були його опорою, а ще трохи і він стане вашою";

"Досі перед очима маленький кучерявий блондин, а тут вже такий хлопчина. З днем народження";

"Дуже схожий на чоловіка. Гарний хлопець";

"Копія Євгена";

"Тіно, вітаю сина з днем народження! Хай завжди буде вашою опорою";

"Як же він схожий на батька";

"Найщиріші вітання з днем народження сина! Нехай щастить".

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