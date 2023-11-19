Солістка рок-гурту зауважила, що "відчуває теплоту" до Тіни. Водночас вона вважає їх з Тіною не подругами, а знайомими.
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Юлія Саніна заговорила про стосунки з Тіною Кароль
Як розповіла артистка, вони з Тіною є хорошими знайомими, оскільки стати подругами, коли ви обоє дуже популярні та зайняті надзвичайно складно.
Ми хороші знайомі скажімо так. Артисткам взагалі дуже важко дається товаришування. Я відчуваю до неї теплоту і вона до мене. Списуємося,
– поділилася Юлія.
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Дружба Тіни Кароль та Юлії Саніної
- Тепло спілкуватися виконавиці почали саме після випуску їхнього спільного треку "Вільна".
- Цікаво, що в Саніної є татуювання на руці, де зображені вони з Тіною. На це співачку надихнув їхній дует.
- Згодом Юлія Саніна взяла участь у шоу "Танці з зірками", де була в парі з Дмитром Жуком, який є танцівником балету Тіни Кароль. Тож під час проєкту співачка активно підтримувала колег.
- Фронтвумен рок-гурту якось гостювала у виконавиці, коли вони репетирували номер для танцювального шоу.
- Тіна також була у Саніної в гостях. Тоді вона прийшла у домашню студію звукозапису Юлії, щоб зробити запис для альбому.
- Раніше, коли Тіна Кароль вирішила піти з "Голосу країни", вона запропонувала віддати своє крісло Юлії Саніній.