Солістка рок-гурту зауважила, що "відчуває теплоту" до Тіни. Водночас вона вважає їх з Тіною не подругами, а знайомими.

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Юлія Саніна заговорила про стосунки з Тіною Кароль

Як розповіла артистка, вони з Тіною є хорошими знайомими, оскільки стати подругами, коли ви обоє дуже популярні та зайняті надзвичайно складно.

Ми хороші знайомі скажімо так. Артисткам взагалі дуже важко дається товаришування. Я відчуваю до неї теплоту і вона до мене. Списуємося,

– поділилася Юлія.

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Дружба Тіни Кароль та Юлії Саніної