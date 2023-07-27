Зараз артистка готується до шоу. Напередодні Саніна була ведучою Євробачення-2023 від України.

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Юлія розсекретила, що перш ніж сісти в омріяне червоне крісло, вона проходила кастинг на роль тренера.

Я дуже давно мріяла про крісло тренера "Голосу країни". Кожного разу я думала: ну чому не я, скільки можна? Тому, звісно, я з першої хвилини розмови сказала "так". Потім я проходила кастинг на роль тренера… Тобто все було дуже серйозно, одного "так" недостатньо, щоб стати тренером,

– пояснила Саніна.

За її словами, це дуже масштабний проєкт, в якому кожен тренер повинен був довести, що він гідний зайняти легендарне червоне крісло судді.

Також артистка додала, що вже активно готується до знімань "Голосу країни". Зірка мріє, щоб в її команді були саме вокалісти, адже на українській сцені замало співачок та співаків з цікавими тембрами.

Нагадаємо, що також тренерами "Голосу країни-13" стали Надя Дорофєєва, Артем Пивоваров та Іван Клименко. Ще у березні команда "Голосу країни" оголосила про початок кастингу нового сезону, який зніматимуть попри війну. Учасниками проєкту можуть стати музиканти й вокалісти віком від 16 років. Зніматимуть його в Польщі.