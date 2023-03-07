Команда "Голосу країни" повідомила, що зніматиме 13 сезон попри повномасштабну війну, щоб "підтримати український народ, який більше року незламно бореться за життя та свободу".
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На "Голосі країни" оголосили кастинг нового сезону
Учасниками 13 сезону шоу "Голос країни" можуть стати вокалісти від 16 років. Для цього необхідно заповнити анкету на сайті та зняти свій спів на відео. Найкращих прослухають музичні продюсери проєкту.
Коли гудуть гармати, голос народу має звучати якомога голосніше, тому ми вирішили запустити особливий сезон "Голосу країни", що об'єднає музикою талановитих українців, які розкидані зараз по всьому світі. Цей сезон має на меті привернути увагу до нашої сміливості, відважності, креативності, і безмежного таланту,
– прокоментував продюсер Володимир Завадюк в інстаграмі.
- Нагадаємо, у листопаді минулого року суперфінал 12 сезону "Голосу країни" відзняли в київському метрополітені на станції "Майдан Незалежності". Там заспівала "Пташка" Катерина Поліщук, а перемогу здобула Марія Квітка з команди "Другого шансу" Олександри Заріцької та Андрія Мацоли. На її тріумф соцмережі та глядачі відреагували неоднозначно.
- Не менш важливо, що у "Голосу країни 12" була благодійна мета – під час ефірів збирали на комплект аерозасобів для ЗСУ. Ціль була 3 мільйони гривень. Глядачі проєкту зібрали близько 400 тисяч, а Андрій Мацола додав суму, якої не вистачало – 2 мільйони 600 тисяч гривень.