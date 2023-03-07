Команда "Голосу країни" повідомила, що зніматиме 13 сезон попри повномасштабну війну, щоб "підтримати український народ, який більше року незламно бореться за життя та свободу".

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На "Голосі країни" оголосили кастинг нового сезону

Учасниками 13 сезону шоу "Голос країни" можуть стати вокалісти від 16 років. Для цього необхідно заповнити анкету на сайті та зняти свій спів на відео. Найкращих прослухають музичні продюсери проєкту.

Коли гудуть гармати, голос народу має звучати якомога голосніше, тому ми вирішили запустити особливий сезон "Голосу країни", що об'єднає музикою талановитих українців, які розкидані зараз по всьому світі. Цей сезон має на меті привернути увагу до нашої сміливості, відважності, креативності, і безмежного таланту,

– прокоментував продюсер Володимир Завадюк в інстаграмі.

До речі, зірок, які сядуть у тренерські крісла 13 сезону "Голосу країни", оголосять незабаром. У коментарях пишуть, що чекають на повернення Тіни Кароль і просять взяти Юлію Саніну з The Hardkiss. "Давайте тільки без Потапа й Монатіка, досить їх тягнути і відбілювати їхню репутацію", – написала одна з глядачок.