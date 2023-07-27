Сейчас артистка готовится к шоу. Накануне Санина была ведущей Евровидения-2023 от Украины.

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Юлия рассекретила, что прежде чем сесть в желанное красное кресло, она проходила кастинг на роль тренера.

Я очень давно мечтала о кресле тренера "Голоса страны". Каждый раз я думала: ну почему не я сколько можно? Потому, конечно, я с первой минуты разговора сказала "да". Потом я проходила кастинг на роль тренера… То есть все было очень серьезно, одного "да" недостаточно, чтобы стать тренером,

– объяснила Санина.

По ее словам, это очень масштабный проект, в котором каждый тренер должен был доказать, что достоин занять легендарное красное кресло судьи.

Также артистка добавила, что уже активно готовится к съемкам "Голоса країни". Звезда мечтает, чтобы в ее команде были именно вокалисты, ведь на украинской сцене мало певиц и певцов с интересными тембрами.

Напомним, что также тренерами "Голоса країни-13" стали Надя Дорофеева, Артем Пивоваров и Иван Клименко. Еще в марте команда "Голоса страны" объявила о начало кастинга нового сезона, который будут сниматься на войне. Участниками проекта могут стать музыканты и вокалисты в возрасте от 16 лет. Будут снимать его в Польше.