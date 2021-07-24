Юлія Саніна приголомшила ефектним образом у білому вбранні: фото
Джерело:інстаграм Юлії Саніної
Українська співачка, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала новий концертний образ. Вона вийшла на сцену в білому костюмі з ефектним вирізом на животі.
Юлія Саніна є не лише талановитою виконавицею, а й прикладом для багатьох жінок. Вона часто показує варіанти стильних образів для повсякденних виходів та урочистих подій.
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Новий образ Юлії Саніної
Артистка разом із колективом взяла участь у зйомках "Вечора прем'єр з Катериною Осадчою". Юлія постала перед камерою в ефектному білому костюмі, що складався зі штанів, сорочки з відвертим вирізом на животі та подовженого піджака, що не застібався. Такий одяг вона поєднала зі сріблястими туфлями на високих підборах.
Візажисти постаралися над зачіскою та макіяжем Юлії. Її волосся вклали у красиві хвильки, які спадали спереду. Повіки нафарбували чорними та сріблястими тінями, а на губи нанесли блискучу коричневу помаду. Також увагу привертає бездоганний червоний манікюр зірки.
Юлія Саніна у білому костюмі / Фото з інстаграму Юлії Саніної
Юлія Саніна у білому костюмі / Фото з інстаграму Юлії Саніної
Попередні сценічні образи Юлії Саніної
- Знаменитість позувала за лаштунками у рожевому піджаку, чорному топі та з яскравим макіяжем і зачіскою.
- На сцену Atlas Weekend Юлія виходила у вкороченому смугастому піджаку сірого кольору, який поєднала зі спідницею з бахромою.
- Зірка постала перед камерою в малиновому костюмі та з неординарною зачіскою.