Юлія Саніна приголомшила ефектним образом у білому вбранні: фото

24 липня 2021 , 19:30
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Джерело:

інстаграм Юлії Саніної

Українська співачка, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала новий концертний образ. Вона вийшла на сцену в білому костюмі з ефектним вирізом на животі.

Юлія Саніна є не лише талановитою виконавицею, а й прикладом для багатьох жінок. Вона часто показує варіанти стильних образів для повсякденних виходів та урочистих подій. 

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Новий образ Юлії Саніної

Артистка разом із колективом взяла участь у зйомках "Вечора прем'єр з Катериною Осадчою". Юлія постала перед камерою в ефектному білому костюмі, що складався зі штанів, сорочки з відвертим вирізом на животі та подовженого піджака, що не застібався. Такий одяг вона поєднала зі сріблястими туфлями на високих підборах. 

Візажисти постаралися над зачіскою та макіяжем Юлії. Її волосся вклали у красиві хвильки, які спадали спереду. Повіки нафарбували чорними та сріблястими тінями, а на губи нанесли блискучу коричневу помаду. Також увагу привертає бездоганний червоний манікюр зірки. 


Юлія Саніна у білому костюмі / Фото з інстаграму Юлії Саніної


Юлія Саніна у білому костюмі / Фото з інстаграму Юлії Саніної

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Автор: Христина Кобак