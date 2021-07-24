Юлія Саніна є не лише талановитою виконавицею, а й прикладом для багатьох жінок. Вона часто показує варіанти стильних образів для повсякденних виходів та урочистих подій.

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Новий образ Юлії Саніної

Артистка разом із колективом взяла участь у зйомках "Вечора прем'єр з Катериною Осадчою". Юлія постала перед камерою в ефектному білому костюмі, що складався зі штанів, сорочки з відвертим вирізом на животі та подовженого піджака, що не застібався. Такий одяг вона поєднала зі сріблястими туфлями на високих підборах.

Візажисти постаралися над зачіскою та макіяжем Юлії. Її волосся вклали у красиві хвильки, які спадали спереду. Повіки нафарбували чорними та сріблястими тінями, а на губи нанесли блискучу коричневу помаду. Також увагу привертає бездоганний червоний манікюр зірки.



Юлія Саніна у білому костюмі / Фото з інстаграму Юлії Саніної



Юлія Саніна у білому костюмі / Фото з інстаграму Юлії Саніної

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