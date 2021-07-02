Гурт The Hardkiss активно гастролює Україною та тішить шанувальників живими концертами. Вокалістка колективу вражає не лише бездоганним виконанням улюблених пісень, а й неординарними образами.

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Яскравий look Юлії Саніної

Виконавиця оприлюднила ефектні фото нового аутфіту. Вона позувала на камеру в малиновому костюмі, що складався з топу, високих трусиків, схожих на бікіні. Поверх знаменитість одягнула сітчастий комбінезон в тон, що застібався на чорні ґудзики.

Зірка вкотре експериментувала з зачіскою. Цього разу вона вийшла на сцену в чорній перуці з рівним чубчиком. На обличчі зробила насичений макіяж з малиновими тінями на повіках і вишневою матовою помадою на губах.

Особливу увагу Юлія приділила аксесуарам. Такий концертний look довершили численні прикраси: сережки, ланцюжок, браслети та каблучки.



Яскравий образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму Юлії Саніної



Яскравий образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму Юлії Саніної

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