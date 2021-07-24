Юлия Санина является не только талантливым исполнителем, но и примером для многих женщин. Она часто показывает варианты стильных образов для повседневных выходов и торжественных событий.

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Новый образ Юлии Саниной

Артистка вместе с коллективом приняла участие в съемках "Вечера премьер с Екатериной Осадчей". Юлия предстала перед камерой в эффектном белом костюме, состоящем из штанов, рубашки с откровенным вырезом на животе и удлиненного пиджака, который не застегивался. Такой наряд она соединила с серебристыми туфлями на высоких каблуках.

Визажисты постарались над прической и макияжем Юлии. Ее волосы уложили в красивые волны, которые спадали впереди. Веки накрасили черными и серебристыми тенями, а на губы нанесли блестящую коричневую помаду. Также внимание привлекает безупречный красный маникюр звезды.



Юлия Санина в белом костюме / Фото с инстаграма Юлии Саниной



Юлия Санина в белом костюме / Фото с инстаграма Юлии Саниной

Предыдущие сценические образы Юлии Саниной