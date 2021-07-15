Кожен вихід Юлії Саніної на сцену викликає фурор серед фанів. Над її образами працює ціла команда стилістів і візажистів. Вони неабияк постаралися й над новим концертним look лідерки The Hardkiss. Вона з ніг до голови вбрана в одяг українських брендів.

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На артистці вкорочений смугастий піджак сірого кольору, який вона поєднала зі спідницею з бахромою. Низ повністю оголив ніжки та сідниці Юлії Саніної.

Спокусливий костюм зірка довершила темним топом, поверх якого одягла прозору кофтинку з червоним відтінком. Так, вона засвітила не тільки підтягнуті ніжки, а й прес. Фігурі фронтвумен The Hardkiss можна лише позаздрити.

Юлія Саніна у концертному образі / Фото з інстаграму лідерки The Hardkiss

Юлія Саніна у концертному образі / Фото з інстаграму лідерки The Hardkiss

Щоправда, публіку заворожив як концертний образ, так і макіяж Юлії Саніної. Особистий візажист нафарбував їй губи насиченою червоною помадою, а очі виділив фіолетовими тінями. Зачіска в лідерки The Hardkiss теж незвична, однак з подібними ріжками вона вже з'являлася на концерті в Одесі.

Юлія Саніна у концертному образі / Фото з інстаграму лідерки The Hardkiss