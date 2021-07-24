У Токіо розпочалася запекла боротьба за медалі на Олімпіаді-2020. Українські спортсмени готуються до змагань та отримують багато слів підтримки від інших українців. Зокрема від знаменитостей.

Цікаво Мода і у спорті – мода: як виглядають форми збірних Олімпіади 2020 у Токіо

The Hardkiss підтримали українців на Олімпіаді-2020

Олімпійські ігри стали однією з найочікуваніших подій року. Юлія Саніна разом зі своїм колективом The Hardkiss у день відкриття змагань підтримала спортсменів. Вона оприлюднила фотографію, на якій позувала зі святковою зачіскою та макіяжем, а з одягу обрала символічну блакитно-жовту футболку з написом Ukraine. Біля неї також були колеги з гурту, які щиро усміхалися.

Вже сьогодні! Відкриття літньої Олімпіади! Цього року 157 спортсменів представлятимуть Україну в Токіо. Бажаємо їм настрою та перемог! Пишаємося вами! Ви круті!

– написала Юлія під фото.



The Hardkiss підтримали Україну на Олімпіаді-2020 / Фото з інстаграму Юлії Саніної

У коментарях під публікацією підписники Саніної також висловлюють підтримку українським спортсменам і бажають їм перемог.

"Вболіваємо за наших!"

"Найкращі!"

"Україна – вперед! Ми з вами!"

"Вперед, рідненькі!"

"Бажаю перемог нашим спортсменам!"

Однак деякі користувачі мережі звернули увагу на те, що підтримку українцям Юлія висловила російською мовою. Це викликає обурення.

"Чому про представництво України написано російською мовою?"

Також один з підписників Саніної переклав її допис і написав його в коментарях українською. Таким чином він показав, як можна було написати ті ж слова, тільки рідною мовою.



Коментар під дописом Юлії Саніної / Скриншот інстаграм-сторінки співачки