Юлія Саніна потай від фанів відпочила в Греції з чоловіком і сином

20 серпня 2021 , 20:33
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Джерело:

інстаграм Юлії Саніної

Останній місяць літа – гаряча пора для відпусток. У серпні за кордоном побувало безліч українських зірок, серед них фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. З чоловіком і дітьми вона відпочивала в Греції, щоправда, повідомила про це лише після повернення в Україну.

Зіркова сім'я зупинилась у 5-зірковому готелі в місті Керкіра, що в Греції. З вікна їхнього номера відкривався фантастичний вигляд на Середземне море. Усю цю красу Юлія Саніна та Валерій Бебко з The Hardkiss тримали в таємниці від фанів. Щоправда, невідомо чому. 

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З 5-річним сином Данилом талановиті батьки гуляли неймовірно красивою територією готелю дерев'яними пірсами та грецькими статуями. За словами Саніної, одна з них нагадувала хлопчику її колегу та подругу Тіну Кароль. "Кожен раз називав її Тіною. У малого гарний смак", – з гумором підмітила артистка. 

Так, однозначно, море і зелені гори – моя любов,
– поділилась Юлія Саніна. 

Зазначимо, таку заяву фронтвумен The Hardkiss зробила після того, як скаржилась на відпочинок у Єгипті, де проводила травневу відпустку. Юлії Саніній не сподобався ні готель, який розкинувся серед будівництва, ні сервіс, ні харчування, ні тип природи. Відтоді вона вирішила – буде літати лише на ті курорти, де є море та зелені гори навколо. 

Фото з сімейного відпочинку Юлії Саніної в Греції 

Юлія Саніна з сином у Греції / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Син Юлії Саніної в Греції / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Відпочинок Юлії Саніної в Греції / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Відпочинок Юлії Саніної в Греції / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Хто з українських зірок відпочивав у Греції 

  • У Греції встиг побувати танцівник і хореограф Влад Яма з дружиною і сином. На курорт на узбережжі Середземного моря він полетів з нагоди свого дня народження. Зіркова сім'я не втомлювалась захоплюватися смачною кухнею і чистими пляжами. 
  • На грецький острів Крит полетів і шоумен Володимир Остапчук з дружиною Христиною. Подружжя встигло об'їздити всі мальовничі пляжі та повечеряти з забороненим в Україні Філіпом Кіркоровим. Щоправда, Крит не вгодив ані ведучому, ані його обраниці. Сервіс на острові він порівняв з Кримом 2005 року. 
Автор: Марина Джура