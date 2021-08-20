Звездная семья остановилась в 5-звездочном отеле в городе Керкира в Греции. Из окна их номера открывался фантастический вид на Средиземное море. Всю эту красоту Юлия Санина и Валерий Бебко из The Hardkiss держали в тайне от фанов. Правда, неизвестно почему.
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С 5-летним сыном Даниилом талантливые родители гуляли по невероятно красивой территории отеля с деревянными пирсами и греческими статуями. По словам Саниной, одна из них напоминала мальчику ее коллегу и подругу Тину Кароль. "Каждый раз называл ее Тиной. У малого хороший вкус", – с юмором подметила артистка.
Да, однозначно, море и зеленые горы – моя любовь,
– поделилась Юлия Санина.
Фото с семейного отдыха Юлии Саниной в Греции
Юлия Санина с сыном в Греции / Фото из инстаграм-сторис певицы
Сын Юлии Саниной в Греции / Фото из инстаграм-сторис певицы
Отдых Юлии Саниной в Греции / Фото из инстаграм-сторис певицы
Отдых Юлии Саниной в Греции / Фото из инстаграм-сторис певицы
Кто из украинских звезд отдыхал в Греции
- В Греции успел побывать танцовщик и хореограф Влад Яма с женой и сыном. На курорт на побережье Средиземного моря он улетел по случаю своего дня рождения. Звездная семья не уставала восхищаться вкусной кухней и чистыми пляжами.
- На греческий остров Крит полетел и шоумен Владимир Остапчук с женой Кристиной. Супруги успели объездить все живописные пляжи и поужинать с запрещенным в Украине Филиппом Киркоровым. Правда, Крит не угодил ни ведущему, ни его избраннице. Сервис на острове он сравнил с Крымом 2005 года.