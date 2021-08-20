Звездная семья остановилась в 5-звездочном отеле в городе Керкира в Греции. Из окна их номера открывался фантастический вид на Средиземное море. Всю эту красоту Юлия Санина и Валерий Бебко из The Hardkiss держали в тайне от фанов. Правда, неизвестно почему.

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С 5-летним сыном Даниилом талантливые родители гуляли по невероятно красивой территории отеля с деревянными пирсами и греческими статуями. По словам Саниной, одна из них напоминала мальчику ее коллегу и подругу Тину Кароль. "Каждый раз называл ее Тиной. У малого хороший вкус", – с юмором подметила артистка.

Да, однозначно, море и зеленые горы – моя любовь,

– поделилась Юлия Санина.

Отметим, такое заявление фронтвумен The Hardkiss сделала после того, как жаловалась на отдых в Египте, где проводила майский отпуск. Юлии Саниной не понравился ни отель, раскинувшийся среди стройки, ни сервис, ни питание, ни тип природы. С тех пор она решила: будет летать только на те курорты, где есть море и зеленые горы вокруг.

Фото с семейного отдыха Юлии Саниной в Греции



Юлия Санина с сыном в Греции / Фото из инстаграм-сторис певицы



Сын Юлии Саниной в Греции / Фото из инстаграм-сторис певицы



Отдых Юлии Саниной в Греции / Фото из инстаграм-сторис певицы



Отдых Юлии Саниной в Греции / Фото из инстаграм-сторис певицы

Кто из украинских звезд отдыхал в Греции