На відміну від зіркових колег, Іраклі Макацарія обирає для відпочинку курорти в рідній Грузії. З Лізою Чичуа вони відправились у сонячне Батумі. До узбережжя Чорного моря закохані вирушили з сестрою та племінником "Холостяка". Однак пара знаходить час для романтики.

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В особистому профілі з майже півмільйонною аудиторією Іраклі Макацарія показав новий кадр з 19-річною коханою. За руку з Лізою він прогулювався мальовничим бульваром з пальмами.

Для вечірнього променаду секс-символ українського шоу-бізу обрав стильний образ – темно-синю футболку, яка підкреслила його м'язи, білі вкорочені штани та смугасті еспадрильї. Герой "Холостяка" виглядав як з обкладинки глянцю.

Тоді як Ліза Чичуа одягла кокетливу мінісукню зі спущеними рукавами та квітковим принтом. Літнє вбрання з оголеними плечима та екстремально короткою довжиною фантастично підкреслило її стрункі ніжки. Сукню дівчина поєднала з білими капцями з золотистим декором, а волосся вклала у високий пучок.

Іраклі Макацарія з 19-річною дівчиною в Батумі / Фото з інстаграму "Холостяка"

Дізнавайтеся, чим захоплюється і що публікує в мережі обраниця "Холостяка".

Нагадаємо, про нові серйозні стосунки Іраклі Макацарія оголосив у квітні. Лише через два місяці він лаконічно прокоментував роман з 19-річною красунею та зізнався, що шалена різниця у віці не турбує ані його, ані Лізу.