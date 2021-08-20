Зіркова сім'я зупинилась у 5-зірковому готелі в місті Керкіра, що в Греції. З вікна їхнього номера відкривався фантастичний вигляд на Середземне море. Усю цю красу Юлія Саніна та Валерій Бебко з The Hardkiss тримали в таємниці від фанів. Щоправда, невідомо чому.
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З 5-річним сином Данилом талановиті батьки гуляли неймовірно красивою територією готелю дерев'яними пірсами та грецькими статуями. За словами Саніної, одна з них нагадувала хлопчику її колегу та подругу Тіну Кароль. "Кожен раз називав її Тіною. У малого гарний смак", – з гумором підмітила артистка.
Так, однозначно, море і зелені гори – моя любов,
– поділилась Юлія Саніна.
Фото з сімейного відпочинку Юлії Саніної в Греції
Юлія Саніна з сином у Греції / Фото з інстаграм-сторіс співачки
Син Юлії Саніної в Греції / Фото з інстаграм-сторіс співачки
Відпочинок Юлії Саніної в Греції / Фото з інстаграм-сторіс співачки
Відпочинок Юлії Саніної в Греції / Фото з інстаграм-сторіс співачки
Хто з українських зірок відпочивав у Греції
- У Греції встиг побувати танцівник і хореограф Влад Яма з дружиною і сином. На курорт на узбережжі Середземного моря він полетів з нагоди свого дня народження. Зіркова сім'я не втомлювалась захоплюватися смачною кухнею і чистими пляжами.
- На грецький острів Крит полетів і шоумен Володимир Остапчук з дружиною Христиною. Подружжя встигло об'їздити всі мальовничі пляжі та повечеряти з забороненим в Україні Філіпом Кіркоровим. Щоправда, Крит не вгодив ані ведучому, ані його обраниці. Сервіс на острові він порівняв з Кримом 2005 року.