Зіркова сім'я зупинилась у 5-зірковому готелі в місті Керкіра, що в Греції. З вікна їхнього номера відкривався фантастичний вигляд на Середземне море. Усю цю красу Юлія Саніна та Валерій Бебко з The Hardkiss тримали в таємниці від фанів. Щоправда, невідомо чому.

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З 5-річним сином Данилом талановиті батьки гуляли неймовірно красивою територією готелю дерев'яними пірсами та грецькими статуями. За словами Саніної, одна з них нагадувала хлопчику її колегу та подругу Тіну Кароль. "Кожен раз називав її Тіною. У малого гарний смак", – з гумором підмітила артистка.

Так, однозначно, море і зелені гори – моя любов,

– поділилась Юлія Саніна.

Зазначимо, таку заяву фронтвумен The Hardkiss зробила після того, як скаржилась на відпочинок у Єгипті, де проводила травневу відпустку. Юлії Саніній не сподобався ні готель, який розкинувся серед будівництва, ні сервіс, ні харчування, ні тип природи. Відтоді вона вирішила – буде літати лише на ті курорти, де є море та зелені гори навколо.

Фото з сімейного відпочинку Юлії Саніної в Греції

Юлія Саніна з сином у Греції / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Син Юлії Саніної в Греції / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Відпочинок Юлії Саніної в Греції / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Відпочинок Юлії Саніної в Греції / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Хто з українських зірок відпочивав у Греції