Юлія Саніна назвала улюблену соцмережу та розповіла, як ставиться до інших
Українська співачка й солістка The Hardkiss вперше розповіла про своє ставлення до соціальних мереж. Юлія Саніна зізналась, що найбільше любить інстаграм, але обмежує собі час, який проводить в мережах в день.
Джерело:інстаграм Юлії Саніної
Популярна українська співачка та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилась новим дописом з прихильниками.
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Юлія Саніна про ставлення до соцмереж
Співачка розповіла, що нещодавно зареєструвалась у новій соціальній мережі Clubhouse. Однак через неї вона відчуває розгубленість.
Як і з будь-якою новою соцмережею, поки що відчуваю повну розгубленість і заперечення. Поки що, я для себе пояснила це явище, як "подкасти для всіх" або "балачки про все",
– поділилась Юлія Саніна.
Артистка зізналась, що натомість улюбленою її мережею є інстаграм. "Красиві картинки, люди, які надихають, тексти під настрій, каталог послуг і товарів", – пояснила свій вибір зірка.
Юлія Саніна додала, що у фейсбук заходить набагато рідше, оскільки він став для неї важким. Там, за словами співачки, люди здебільшого діляться негативним досвідом. Тому вона читає фейсбук, коли хоче "спуститися з неба на землю".
Натомість тікток зірка дивиться також дуже рідко й не гортає стрічку. Заходить туди тільки заради танців та цікавих перевтілень.
Я давно вже поставила ліміт по часу на все соцмережі в телефоні – чудова річ, я вам скажу! Навколо буває так цікаво, якщо відірвати очі від екрану,
– підсумувала Юлія Саніна.
Дописи Юлії Саніної
- У попередньому дописі Юлія розповіла про життя артиста під час пандемії.
- А ще раніше повідомила, що стала ведучою "Орла й Решки"
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