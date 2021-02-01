Українські виконавці Юлія Саніна (з гурту The Hardkiss) та Микита Алєксєєв (Alekseev) стали новими ведучими популярного тревел-шоу "Орел і Решка". Зірки вже відвідали разом одне місто, але наразі тримають усе в таємниці.

Джерело: інстаграм Юлії Саніної

Юлія Саніна пожартувала у мережі, що тепер нарешті фанати знають, чому вона подорожувала без свого чоловіка Валерія Бебка.

До слова Після виступу на "Розсміши коміка": Леся Нікітюк потрапила в "Орел і решку" завдяки Зеленському

Саніна і Алєксєєв стали ведучими "Орла і Решки"

Артистка поділилась спільним фото з Микитою, де позаду неї можна побачити зелені краєвиди, схожі до савани. Фанати у коментарях стверджують, що це місто Медельїн – промислова столиця Колумбії. Відтак, Юлія та Микита, ймовірно, вже з початком 2021 року змогли побувати у сонячній Південній Америці.



Нові ведучі "Орла і Решки" – Юлія Саніна та Микита Алєксєєв / Фото з інстаграму Саніної

Більше не секрет! Куди літала, чому без чоловіка. У ювілейному сезоні "Орел і Решка" ви побачите ось цю парочку. Ми з Alekseev відкрили для себе дуже особливе місто. Є ідеї, яке? Вже цієї весни на "Новому каналі",

– написала Юлія Саніна.

У своїх інстаграм-сторіз Саніна залишила ще одне фото з напарником з підписом "Скоро".



Саніна і Алєксєєв стали ведучими "Орла і Решки" / Скріншот з інстаграму Саніної

Хто з українських зірок ще стали ведучими шоу?

Більше тижня тому стало вдіомо, що популярна співачка Мішель Андраде та ексучасник гурту "Время и стекло" Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) теж стали новими ведучими популярної програми про подорожі "Орел і решка".