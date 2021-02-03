Популярна українська співачка Юлія Саніна оприлюднила нове фото. Під ним вона поділилась думками про життя артиста під час пандемії. Зірка зізналась, що їй бракує справжніх концертів.

Джерело: інстаграм Юлії Саніної

Популярна співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss, Юлія Саніна часто ділиться з прихильниками думками на різні теми та публікує нові фото.

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Фото Юлії Саніної

Зірка показала нову світлину у стильному образі. Вона зробила селфі у синьому светрі з гольфом та синьо-білим пуховиком з принтом. Волосся Юлія Саніна вклала хвильками та зав'язала у два хвости. Гарний look співачки завершив розкішний макіяж. Повіки вона нафарбувала темними тінями в стилі smokey eyes, а губи підкреслила бежевою помадою.

Допис Юлії Саніної

У підписі до фото співачка поділилась думками про життя артистів під час пандемії. Вона зізналась, що зараз музиканти зазвичай працюють на студії та перебувають на зйомках.

Ти продовжуєш вкладати шалену кількість думок, енергії, часу, фінансів, не чекаючи нічого взамін. Адже ніякі лайки і коментарі не здатні замінити живе концертне спілкування, очі в очі. Коли ти чітко бачиш, сподобалася пісня чи ні, чи вийшло зачепити. Коли ти бачиш і чуєш публіку, розумієш "кому і навіщо",

– розповіла Юлія Саніна.

Лідерка The Hardkiss додала, що дуже сильно чекає свій концерт. "Концертний рух потроху починає оживати, вже колеги оголосили весняні та осінні тури. І я вірю, що скоро здоровий глузд переможе і нашої індустрії дадуть дихати так само, як і іншим", – підсумувала Юлія Саніна.