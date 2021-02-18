Украинская певица и солистка The Hardkiss впервые рассказала о своем отношении к социальным сетям. Юлия Санина призналась, что больше всего любит Инстаграм, но ограничивает себе время, которое проводит в сетях в день.

Популярная украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась новой заметкой с поклонниками.

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Юлия Санина об отношении к соцсетям

Певица рассказала, что недавно зарегистрировалась в новой социальной сети Clubhouse. Однако из-за нее она испытывает растерянность.

Как и с любой новой соцсетью, пока что чувствую полную растерянность и возражения. Пока что, я для себя объяснила это явление, как "подкасты для всех" или "болтовня обо всем",

– поделилась Юлия Санина.

Артистка призналась, что любимой ее сетью является инстаграм. "Красивые картинки, люди, которые вдохновляют, тексты под настроение, каталог услуг и товаров", – объяснила свой выбор звезда.

Юлия Санина добавила, что в фейсбук заходит гораздо реже, так как он стал для нее тяжелым. Там, по словам певицы, люди в основном делятся негативным опытом. Поэтому она читает фейсбук, когда хочет "спуститься с неба на землю".

Зато тикток звезда смотрит также очень редко и не листает ленту. Заходит туда только ради танцев и интересных перевоплощений.

Я давно уже поставила лимит по времени на все соцсети в телефоне – замечательная вещь, я вам скажу! Вокруг бывает так интересно, если оторвать глаза от экрана,

– подытожила Юлия Санина.

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