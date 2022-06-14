"Його харизму не забуду ніколи": Влад Яма вшанував пам'ять Чапкіса у роковини смерті

Український хореограф і танцівник Влад Яма у час війни не забув згадати про видатного маестро танцю Григорія Чапкіса. Він помер у 2021 році 13 червня через ускладнення від різних хвороб.

Напередодні Влад Яма опублікував архівне фото ще з довоєнного життя в Києві, коли транслювалось шоу "Танці з зірками". У 2020 році суддями на той час були Влад Яма, Катерина Кухар та Григорій Чапкіс.

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Григорій Чапкіс, як завжди, був одягнений у бездоганному смокінгу і мав струнку поставу у будь-якій ситуації. Вже через кілька місяців він зліг з пневмонією, яка дала ускладнення на його здоров'я.

Згадаймо маестро Григорія Миколайовича Чапкіса. Сьогодні рік як його немає з нами. Але його харизму, жарти і танці я не забуду ніколи. Якось ми сиділи поруч під час мейк-апу і він сказав дівчатам гримерам: "Мене зробіть молодшим за Яму!". Згадую і усміхаюсь… Пам'ятаємо…

– написав Яма.



Влад Яма з Григорієм Чапкісом / Фото з інстаграму танцюриста

Зазначимо, що Влад Яма зараз рідко з'являється в мережі, втім, роковини Народного артиста України він вшанувати хотів. Син Григорія – Грег Чапкіс, а також Франциско Гомес подякували Владу за його слова.

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