Накануне Влад Яма опубликовал архивное фото еще с довоенной жизни в Киеве, когда транслировалось шоу "Танцы со звездами". В 2020 году судьями того времени были Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис.

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Григорий Чапкис, как всегда, был одет в безупречном смокинге и имел стройную осанку в любой ситуации. Уже через несколько месяцев он слег с пневмонией, которая дала осложнение его здоровью.

Вспомним маэстро Григория Николаевича Чапкиса. Сегодня год, как его нет с нами. Но его харизму, шутки и пляски я не забуду никогда. Как-то мы сидели рядом во время мейк-апа и он сказал девушкам гримерам: "Меня сделайте моложе Яма!". Вспоминаю и улыбаюсь… Помним…

– написал Яма.



Влад Яма с Григорием Чапкисом / Фото с инстаграмма танцора

Отметим, что Влад Яма сейчас редко появляется в сети, впрочем, годовщину Народного артиста Украины он почтить хотел. Сын Григория – Грег Чапкис, а также Франциско Гомес поблагодарили Влада за его слова.

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