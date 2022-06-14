Напередодні Влад Яма опублікував архівне фото ще з довоєнного життя в Києві, коли транслювалось шоу "Танці з зірками". У 2020 році суддями на той час були Влад Яма, Катерина Кухар та Григорій Чапкіс.
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Григорій Чапкіс, як завжди, був одягнений у бездоганному смокінгу і мав струнку поставу у будь-якій ситуації. Вже через кілька місяців він зліг з пневмонією, яка дала ускладнення на його здоров'я.
Згадаймо маестро Григорія Миколайовича Чапкіса. Сьогодні рік як його немає з нами. Але його харизму, жарти і танці я не забуду ніколи. Якось ми сиділи поруч під час мейк-апу і він сказав дівчатам гримерам: "Мене зробіть молодшим за Яму!". Згадую і усміхаюсь… Пам'ятаємо…
– написав Яма.
Влад Яма з Григорієм Чапкісом / Фото з інстаграму танцюриста
Зазначимо, що Влад Яма зараз рідко з'являється в мережі, втім, роковини Народного артиста України він вшанувати хотів. Син Григорія – Грег Чапкіс, а також Франциско Гомес подякували Владу за його слова.
Смерть Григорія Чапкіса: головне
- У середині 2021 року Григорій потрапив до лікарні і запаленням легенів, але згодом його виписали. Потім Григорій ще раз потрапив у лікарню.
- Наступні пів року чоловік постійно хворів, мав змарнілий вигляд, а доглядав за ним старший син та його рідні. Хореограф помер у колі рідних 13 червня минулого року на 92-му році життя.
- Публічна прощальна церемонія з легендарним танцівником відбулась 18 червня у Національній Філармонії України, що на Володимирському узвозі.
- Окрім дітей та онуків, в останню путь Чапкіса провели Володимир Зеленський, Влад Яма, Павло Зібров, а вже на Байковому цвинтарі з'явилися співачка Камалія, танцівники Ілона Гвоздьова та Дмитро Дікусар.