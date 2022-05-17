Танкович признался, что с Марченко было тяжело общаться. Перед камерами она вела себя совсем не так, как зрители видели ее на экране. Вместо доброты и улыбки Оксана показывала холод и гордыню.

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Танкович о работе с Оксаной Марченко

"Буду откровенным, мы с ней разные. С ней трудно общаться. Она все-таки... Как ее называли? Жена Медведчука. Как она может общаться? Никак", – вспомнил телеведущий.

Сейчас Дмитрий мог бы наговорить многое, потому что Медведчука арестовали, а она где-то в России или Беларуси. Но он признался, что работать с этой женщиной было некомфортно.

Я не люблю таких людей. Она холодная. Она ставит себя выше других. Я комфортнее чувствую себя с простым администратором на съемочной площадке, чем с таким человеком.

– подытожил Танкович.

Украинские звезды об Оксане Марченко

Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк в интервью Славе Демину охарактеризовал жену Медведчука так: "Человек изменил Украине".

MELOVIN рассказал, что Марченко издевалась над ним на "Х-факторе", называла сатанистом.

Владимир Остапчук потролил Оксану Марченко после того, как она обратилась к Зеленскому с просьбой отпустить госпредателя Виктора Медведчука.

После обращений Марченко к Зеленскому, Эрдогану и Путину Оля Полякова посоветовала ей снимать видео для увлекавшегося ею на экране украинского народа.

Звезда "Скаженого весілля" Инна Приходько высмеяла Оксану Марченко после серии ее обращений.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала предателя Виктора Медведчука, когда он в форме Вооруженных Сил Украины пытался бежать из Украины в Приднестровье. Оттуда его должны были вывезти в Москву.

На следующий день жена госпредателя Оксана Марченко, сбежавшая из Украины еще до 24 февраля, записала видеообращение к Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно отпустить ее мужа. Марченко заявила, что он "ни в чем не виноват". Впоследствии она попросила помощи у президента Турции Эрдогана и у президента России Путина. О войне телеведущая молчит.