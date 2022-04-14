Абсурдні відеозвернення Оксани Марченко до Володимира Зеленського та очільника Туреччини Ердогана розлетілися мережею. Дружина кума Путіна з мантрою про "ні в чому не винного" чоловіка швидко стала мемом. Тож висміяти її вирішив і Володимир Остапчук і слідом звернувся до президента України.

Не пропустіть Марченко закликала Зеленського терміново звільнити Медведчука: каже, він ні в чому "не винен"

Остапчук потролив дружину Медведчука Оксану Марченко

"Я Оксана Марченко, дружина народного депутата України Віктора Медведчука. Звертаюся до президента Зеленського", – встигла промовити Марченко, а далі її нібито перебив Остапчук.

Я Володимир Остапчук, колишній колега по телику Оксани Марченко, дружини народного депутата України Віктора Медведчука. Звертаюся до президента Зеленського. Володимире Олександровичу, ви що? Яке відпускати? Ми тільки почали цей серіал дивитися,

– пожартував шоумен на відео.

Володимир Остапчук потролив Оксану Марченко: відео

Цікаво, що це не вперше телеведучий глузує над Медведчуком і Марченко. У профілі з понад півмільйонною аудиторією він поширив меми про кума Путіна, яких "насипали" у соцмережах після його затримання. Держзрадника з ОПЗЖ Остапчук назвав "чмонею".

Меми про затримання Віктора Медведчука: фото

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Нагадаємо, Віктора Медведчука затримали 12 квітня, коли він у формі ЗСУ готувався втекти з України до Придністров'я, а звідти його мали вивезти в Москву. Однак СБУ спрацювала краще, ніж ФСБ, яка рятувала кума Путіна.