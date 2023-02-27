TVORCHI заспівали на центральній площі Осло: як норвежці підтримують Україну

Представники України на Євробаченні-2023 TVORCHI приїхали у Норвегію. Там вони виступили на центральній площі біля парламенту Осло.

Поки букмекери роблять перші ставки щодо учасників Євробачення-2023, гурт TVORCHI відвідав Норвегію. 24 лютого в Осло відбулась масштабна акція на підтримку України.

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TVORCHI виступили в Осло

У роковини повномасштабного вторгнення відбулась акція-концерт на центральній площі біля парламенту. Там зібралося декілька тисяч людей – як норвежці, так і українці.

Вразило те, як норвежці відчувають наш біль, з якою емпатією говорять про Україну і нашу перемогу. Стільки слів підтримки тут чуємо, безліч українських прапорів бачимо на будинках та у вікнах норвежських квартир,

– поділилися учасники гурту.

"Кажуть, що люди з Півночі холодні та закриті. Можливо, лише ззовні, бо гарячі серця тих, кого ми тут зустрічаємо здатні розтопити кригу", – додали TVORCHI.

TVORCHI виступили в Осло: відео

Також учасники гурту TVORCHI познайомилися з представницею Норвегії на Євробаченні – Alessandra.