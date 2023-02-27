TVORCHI заспівали на центральній площі Осло: як норвежці підтримують Україну
Джерело:TVORCHI
Представники України на Євробаченні-2023 TVORCHI приїхали у Норвегію. Там вони виступили на центральній площі біля парламенту Осло.
Поки букмекери роблять перші ставки щодо учасників Євробачення-2023, гурт TVORCHI відвідав Норвегію. 24 лютого в Осло відбулась масштабна акція на підтримку України.
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TVORCHI виступили в Осло
У роковини повномасштабного вторгнення відбулась акція-концерт на центральній площі біля парламенту. Там зібралося декілька тисяч людей – як норвежці, так і українці.
Вразило те, як норвежці відчувають наш біль, з якою емпатією говорять про Україну і нашу перемогу. Стільки слів підтримки тут чуємо, безліч українських прапорів бачимо на будинках та у вікнах норвежських квартир,
– поділилися учасники гурту.
"Кажуть, що люди з Півночі холодні та закриті. Можливо, лише ззовні, бо гарячі серця тих, кого ми тут зустрічаємо здатні розтопити кригу", – додали TVORCHI.
TVORCHI виступили в Осло: відео
Також учасники гурту TVORCHI познайомилися з представницею Норвегії на Євробаченні – Alessandra.
- Цікаво, що днями Україну також підтримали у Фінляндії. 25 лютого там відбувся Національний відбір. У залі під час ефіру до фінів звернувся український ведучий Тимур Мірошниченко. Після цього просто під час ефіру вибухнули овації – глядачі бурхливо підтримали Збройні сили України й український народ.