Шанувальники зізнаються, що концерт пройшов у дуже теплій атмосфері. Водночас у соцмережах гурт висловив велику подяку британцям за допомогу Україні.

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Артисти показали фото зі сцени у Лондоні. Там можна побачити, як багато у залі українських прапорів. Цікаво, що до "Антитіл" також доєдналися виконавці Боно та The Edge.

Шанувальники опублікували в мережі безліч відео з концерту гурту. Зазначимо, що "Антитіла" заспівали багато своїх популярних треків, серед них і "Фортеця Бахмут". На відео можна побачити, наскільки присутні захоплені цією піснею.

Фанати вражені від виступу. Вони пишуть, що це був фантастичний концерт, а "Антитіла" – дивовижні. Українці, які відвідали концерт у Великій Британії, висловили вдячність гурту за неперевершені емоції.

Нещодавно "Антитіла" випустили акустичну версію пісні "Фортеця Бахмут". Це трек про місто, яке стало символом незламності та мужності українського народу. Щодня там тривають важкі бої, українські захисники постійно відбивають атаки противника.

До слова, днями у Польщі відбувся масштабний концерт на підтримку України Stay Together. На сцені об'єдналися українські та польські співаки та артисти. Концерт пройшов на G2 Арені.

Там виступили українські зірки: Джамала, Надя Дорофєєва, Настя Каменських та інші, а т також польські знаменитості: Kuba Badach, Grzegorz Hyży, Kasia Kowalska, Ray Wilson, Edyta Górniak, Ira, Mała Armia Janosik, Kayah. Чим вразили співаки – читайте у статті.