Пока букмекеры производят первые ставки по поводу участников Евровидения-2023, группа TVORCHI посетила Норвегию. 24 февраля в Осло прошла масштабная акция в поддержку Украины.

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TVORCHI выступили в Осло

В годовщину полномасштабного вторжения состоялась акция-концерт на центральной площади возле парламента. Там собралось несколько тысяч человек – как норвежцы, так и украинцы.

Поразило то, как норвежцы испытывают нашу боль, с какой эмпатией говорят об Украине и нашей победе. Столько слов поддержки здесь слышим, множество украинских флагов видим на домах и в окнах норвежских квартир,

– поделились участники группы.

"Говорят, что люди с Севера холодные и закрытые. Возможно, только извне, потому что горячие сердца тех, кого мы здесь встречаем, способны растопить лед", – добавили TVORCHI.

TVORCHI выступили в Осло: видео

Также участники группы TVORCHI познакомились с представительницей Норвегии на Евровидении – Alessandra.