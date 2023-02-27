Пока букмекеры производят первые ставки по поводу участников Евровидения-2023, группа TVORCHI посетила Норвегию. 24 февраля в Осло прошла масштабная акция в поддержку Украины.
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TVORCHI выступили в Осло
В годовщину полномасштабного вторжения состоялась акция-концерт на центральной площади возле парламента. Там собралось несколько тысяч человек – как норвежцы, так и украинцы.
Поразило то, как норвежцы испытывают нашу боль, с какой эмпатией говорят об Украине и нашей победе. Столько слов поддержки здесь слышим, множество украинских флагов видим на домах и в окнах норвежских квартир,
– поделились участники группы.
"Говорят, что люди с Севера холодные и закрытые. Возможно, только извне, потому что горячие сердца тех, кого мы здесь встречаем, способны растопить лед", – добавили TVORCHI.
TVORCHI выступили в Осло: видео
Также участники группы TVORCHI познакомились с представительницей Норвегии на Евровидении – Alessandra.
- Примечательно, что на днях Украину также поддержали в Финляндии. 25 февраля там прошел Национальный отбор. В зале во время эфира в финны обратился украинский ведущий Тимур Мирошниченко. После этого прямо во время эфира разразились овации – зрители бурно поддержали Вооруженные силы Украины и украинский народ.